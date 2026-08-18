الرئيس الكوري الجنوبي: التحالف الراسخ مع أمريكا يعزز أساس الأمن القومي

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الثلاثاء، إن التحالف الراسخ مع الولايات المتحدة يعزز أساس الأمن القومي، وذلك في الوقت الذي يشعر فيه الكثير من الكوريين الجنوبيين بالارتباك والقلق بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تقليص" التدريبات العسكرية المشتركة بصورة كبيرة.

وكان ترامب قد أدلى بهذا الإعلان المفاجئ عبر منشور على منصته الاجتماعية قبل بدء الجنود الأمريكيين والكوريين الجنوبيين التدريبات السنوية أمس الاثنين، التي كانت تهدف لتعزيز الاستعداد لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.

وأرجع ترامب قراره إلى ما وصفه بالعلاقة الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون ورفض كوريا الجنوبية الانضمام للحرب الأمريكية ضد إيران.

وكتبت صحيفة هانكوك إليو في مقالتها الافتتاحية اليوم الثلاثاء أن إعلان ترامب "يكشف الحقيقة المريرة للتحالف المترنح بين كوريا وأمريكا". وأضافت الصحيفة "من الغريب أنه يبدو أن الولايات المتحدة تعامل كوريا الشمالية بصورة أكثر احتراما من حليفتها كوريا الجنوبية".

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي في اجتماع وزاري اعتيادي اليوم، أهمية التحالف العسكري القوي مع الولايات المتحدة، قائلا "سيتم تعزيز الأمن القومي بصورة أكبر عندما يكون التحالف قويا".