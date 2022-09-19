قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، إن مصر جزء لا يتجزأ من منظومة التجارة العالمية، منوهًا إلى أنها تعاني من ظروف صعبة؛ بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وما سبقها من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن «الحرب والجائحة لهما مردود سلبي على السوق المصري وكل أسواق السيارات العالمية»، منوهًا إلى أن الأزمة العالمية تؤثر على 90% من السلع.

وأرجع المشكلات الاقتصادية في مصر إلى عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الدولار وعدم توافره، مؤكدًا أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، بالنسبة للاعتمادات المستندية، تبشر ببوارد لتحريك المياه الراكدة في القطاع.

وتابع: «الرئيس تدخل فورا لإلغاء الاعتمادات المستندية على مستلزمات الإنتاج المستخدمة في الصناعة المصرية، من أجل تنشيط التجميع المحلي وسد العجز في السوق المصري، وسيكون من الجيد أن نزاحم في قطاع التصدير، وفقًا لمجموعة من الاتفاقيات المبرمة».