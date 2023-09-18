تأكد غياب زيزو عن بداية مشوار الزمالك في الدوري

أكد الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غياب أحمد سيد "زيزو" عن مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويبدأ الزمالك مشواره بمواجهة بيراميدز يوم الخميس المُقبل، فيما لن يكون بمقدور مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الاعتماد على زيزو في تشكيلته، وذلك بسبب حصول اللاعب على الإنذار الثالث في آخر مباريات الدوري الموسم الماضي ومن ثم يغيب للإيقاف مباراة واحدة.

نفس الأمر ينطبق على حاتم سُكر الظهير الأيسر الشاب الذي حصل على بطاقة حمراء في مباراة فاركو أيضا ويغيب للإيقاف لمدة مباراة.

وافتقد الزمالك جهود زيزو إلى جانب زميله أحمد فتوح الظهير الأيسر في مباراة أرتا سولار التي أقيمت يوم السبت الماضي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، وذلك بسبب الإصابة.