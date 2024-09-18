الصحة العالمية: إطلاق دبابة إسرائيلية النار على قافلة للمنظمة بغزة غير مقبول

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه من غير المقبول أن تطلق دبابات إسرائيلية النار على قافلة تقودها المنظمة.

وذكر جيبريسوس في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) أمس، إنه بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، وصلت قافلة تقودها منظمة الصحة العالمية إلى حاجز على الطريق الساحلي بعد انتهاء مهمتها شمال غزة والحصول على التصاريح اللازمة، وبعد مرور القافلة واجهت دبابتين إسرائيليتين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف جيبريسوس: "فُتحت نيران من الدبابات القريبة من القافلة. ولحسن الحظ لم يصب أحد. وهذا أمر غير مقبول".

وأشار إلى أهمية ضمان سلامة عمال الإغاثة الإنسانية الذين يعملون في بيئة خطرة لمساعدة سكان غزة المحتاجين، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.