إطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي بالقاهرة

١٥ عرضًا من ٦ دول في "دورة سميحة أيوب"

تكريم فريدة فهمي وحنان سليمان وعايدة فهمي ومعتزة عبد الصبور وعلا فهمي

إسبانيا ضيف شرف المهرجان

٨٠ نصًا في مسابقة فتحية العسال للتأليف المسرحي

وزارة الثقافة تقدم دعمًا ماديًا للمهرجان لأول مرة

يستعد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة لإطلاق دورته الثالثة، التي تحمل اسم "دورة سميحة أيوب"، في الفترة من ٢٥ سبتمبر وحتى ٢ أكتوبر المقبل، بمشاركة ١٥ عرضًا مسرحيًا من ٦ دول، بالإضافة إلى حفل غنائي وفيلمين وثائقيين.

قالت الممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيسة المهرجان، إن عدد العروض المصرية المقدمة شهد طفرة هذا العام، حيث وصل إلى أكثر من ١٠٥ عروض مسرحية، وهو ما يؤكد أن مصر زاخرة بالمواهب المسرحية. وأشارت إلى أن ذلك انعكس أيضًا في مسابقة فتحية العسال للتأليف المسرحي، التي تُنظَّم لأول مرة هذا العام، وتقدم للمنافسة عليها أكثر من ٨٠ نصًا يتنافسون في مسارين: أحدهما للمحترفين والآخر للمبتدئين، برعاية دار ريشة للنشر والتوزيع التي يرأسها الكاتب حسين عثمان.

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، وجهت لطفي الشكر إلى جميع الداعمين والرعاة، مؤكدة أن وزارة الثقافة دعمت المهرجان لوجستيًا منذ انطلاقه، لكنها تقدم هذا العام دعمًا ماديًا لأول مرة بعد أن أثبت المهرجان حضوره القوي وقدرته على التطور، وهو ما شجع عددًا من المؤسسات والشركاء على الانضمام، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤسسة مصر الخير، واليونك (EUNIC).

وأضافت أن الدورة الثالثة تمثل نقلة نوعية من حيث تنوع الفعاليات بين عروض مسرحية وورش تدريبية وندوات وأفلام ومسابقة التأليف. وأعلنت أن المهرجان يكرم هذا العام: الفنانة حنان سليمان، الفنانة فريدة فهمي، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة معتزة عبد الصبور، المخرجة المنفذة علا فهمي، الأكاديمية د. منى صادق، الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي، والممثلة والمخرجة الإيطالية آنا دورا دورنو.

من جانبها، قالت الكاتبة والمخرجة عبير علي حزين، المديرة الفنية للمهرجان، إن الهدف الأساسي للمهرجان هو تسليط الضوء على المسرح النسوي، سواء كان الصانع رجلًا أو امرأة. وأشارت إلى أن هذه الدورة تتضمن سبعة عروض مصرية متميزة، إضافة إلى عروض من لبنان وفلسطين وإيطاليا واليابان، مع مشاركة إسبانيا كضيف شرف بعرضين.

كما أشارت إلى أن دورة هذا العام تشهد شراكة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتدشين مسار "الفنون المجتمعية" بالتعاون مع مهرجان الفنون المجتمعية الذي يهتم بقضايا التمييز القائم على النوع، وتنظمه مؤسسة اتجاه ويشرف عليه فنيًا مؤسسة زاد للفنون، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويتضمن البرنامج تقديم عرضين وفيلم وثائقي وحفل فني لكورال شباب مصري.

أما الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، المديرة الفنية للمهرجان، فأوضحت أن المحور الفكري ينقسم إلى ندوتين: الأولى عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته الفنية وحقوق الملكية الفكرية بمشاركة خبراء، والثانية ضمن مسار "الشهادات" الذي يُقام للعام الثالث على التوالي تحت عنوان "كيف ننفذ من الحائط الشفاف"، بمشاركة فنانات وناقدات مثل: سلوى محمد علي، مايسة زكي، وجهاد الديناري، حيث يقدمن شهاداتهن عن التحديات التي تواجه المرأة.

وأضافت أن محور الورش التدريبية هذا العام ثري ومتنوّع، بدعم من الهيئة العربية للمسرح، ويتضمن عدة ورش منها: ورشة الأداء الحركي للمدربة الإيطالية آنا دورا دورنو، ورشة الإدارة المسرحية مع مرام عبد المقصود، ورشة كتابة المشاريع المسرحية بقيادة المخرج أحمد العطار، بالإضافة إلى ورشة عن العنف الإلكتروني الموجّه ضد المرأة. كما يقدم الفنان الكبير فتحي عبد الوهاب ماستر كلاس خاصًا كإحدى مفاجآت هذه الدورة.

وفي إطار التعاون الدولي، أكدت تيريزا سفاسكوفا ممثلة اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC) في مصر، أن الاتحاد يفخر بدعم المهرجان من خلال تقديم عرضين من إيطاليا وإسبانيا، بما يعكس التعاون الثقافي المصري–الأوروبي.

وأوضحت أن "اليونك" هو شبكة أوروبية تضم ٢٠ عضوًا من المؤسسات الثقافية والسفارات الأوروبية، وأطلق عام ٢٠١٩ برنامج التعاون الثقافي الأوروبي–المصري (EECP) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بهدف تعزيز التفاعل الثقافي كقوة دافعة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، من خلال دعم الفنانين المستقلين والمنظمات الثقافية المصرية، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويوفر بيئة للتعاون العادل والمستدام.

وقال محمد الخولي، منسق برنامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الصندوق وشركاءه في وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وفريق زاد للفنون سعداء بالتعاون مع مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة لتقديم الدورة الثامنة من مهرجان الفنون المجتمعية كمسار ضمن فعالياته، حيث يجتمع المهرجانان لتحقيق هدف مشترك هو إبراز قضايا النساء والفتيات.

وأضاف أن مهرجان الفنون المجتمعية منذ انطلاقه عام ٢٠١٨ وهو يُدار بقيادة الشباب ومن أجل الشباب، معتمدًا على المسرح والموسيقى والسينما كأدوات للحوار والتغيير، حاملاً قصصًا واقعية من أكثر من ١٥ محافظة ليحولها إلى عروض فنية تجسد تجارب الناس ومعاناتهم وآمالهم، وتقدم نماذج ملهمة من طاقات الشباب وإبداعهم.

وأكد كريم شاور، رئيس البرامج بمؤسسة اتجاه، أن رحلة مهرجان الفنون المجتمعية على مدى ٨ سنوات أثبتت أن الفنون المجتمعية ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل قوة حقيقية لتغيير الوعي، تمنح الشباب صوتًا وفرصة للتعبير بمواهبهم عن القضايا المحيطة بهم. وأشار إلى أن التعاون مع مهرجان إيزيس هذا العام يعكس الثقة والالتقاء، ويدعم رسالتين مهمتين هما: تمكين الشباب ودعم قضايا المرأة.

وقالت جيهان رشوان، مدير عام إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة برئاسة د. أشرف صبحي تضع في صميم استراتيجياتها تمكين الشباب، ومن أولوياتها دعم مشاركتهم في عروض مسرحية وموسيقية، واستخدام الفن كوسيلة لطرح القضايا الجوهرية مثل مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل.

من جانبها، قالت د. أمل جمال، استشاري مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تدعم المهرجان هذا العام لأول مرة، باعتباره مثالًا لدور المجتمع المدني في دعم مهرجان فني مهم، خاصة في دورة تحمل اسم قامة كبيرة مثل سميحة أيوب. وأعربت عن أملها أن يكون بداية لتعاون مستمر، ناقلة تحيات ودعم محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ود. حنان الدرباشي رئيس قطاع الغارمين بالمؤسسة.

وينظَّم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بواسطة مؤسسة جارة القمر، وتتكون إدارته من: المخرجة والممثلة عبير لطفي (رئيسة المهرجان)، الكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم (مديرتان فنيتان)، ومصطفى محمد ومنى سليمان (مديران تنفيذيان).

ويقام المهرجان تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة، اليونك (EUNIC)، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤسسة اتجاه، المعهد الثقافي الإيطالي، سفارة إسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، مؤسسة زاد للفنون، معهد ثربانتس بالقاهرة، مؤسسة مصر الخير، دار ريشة للنشر والتوزيع، مؤسسة اليابان بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، مؤسسة صناع الحياة، وصلة للفنون، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مركز الهناجر للفنون، مسرح السامر، قبة الغوري، كالتوجراف، مسرح الريحاني "سوكسيه"، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة.