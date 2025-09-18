وزير النقل: مصر تنفذ حاليا مشروعات كبرى للربط مع القارة الأفريقية

استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بابوكار أوسميلا جوف، وزير الدفاع الجديد بدولة جامبيا، الذي شغل سابقا منصب وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي، وذلك لبحث فرص التعاون والدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لجامبيا في قطاعات النقل والبنية التحتية والصناعة، بحضور عدد من رجال الأعمال من دولة جامبيا وقيادات وزارة النقل المصرية.

في مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالوفد الجامبي، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، منوها إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية، وفي مقدمتها جامبيا، ونقل التجربة المصرية في التنمية الحضرية والصناعية إلى الأشقاء الأفارقة.

وأكد الوزير أن مصر تنفذ حاليا مشروعات كبرى للربط مع القارة الأفريقية، تنفيذا لتعليمات الرئيس بالإسراع في تعزيز التكامل الإقليمي.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الجامبي عن سعادته بزيارة مصر، ناقلا تحيات الرئيس آداما بار، رئيس جمهورية جامبيا، إلى الرئيس السيسي والشعب المصري.

وأبدى الوزير الجامبي انبهاره بما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من إنجازات، وبالمشروعات العملاقة الجارية على أرض مصر، لافتا إلى اهتمام حكومته بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والصناعة، والتعاون في توطين الصناعات عبر نقل التجربة المصرية الناجحة.

وأكد الوزير استعداد الشركات المصرية المتخصصة في البنية التحتية لتنفيذ المشروعات العملاقة في جامبيا وفق أعلى معايير الجودة، مستعرضا ما تمتلكه من خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها.

كما اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات المقبلة بين المختصين لوضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل والصناعة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.