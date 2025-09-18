رئيس وزراء باكستان يختتم زيارته للسعودية ويغادر إلى لندن

غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى لندن، اليوم الخميس، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، بأن نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، كان في وداع شريف بمطار الرياض.

وزار رئيس الوزراء المملكة، بدعوة من ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث وقع البلدان خلال الزيارة اتفاقية "الدفاع الاستراتيجي المشترك".

وتعكس الاتفاقية الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتهدف إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان".

وتنص الاتفاقية، على أن أي عدوان على باكستان أو السعودية، يعد "عدوانا" على البلدين.