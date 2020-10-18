 الشرطة التشيكية تعتقل 16 شخصا في تظاهرات ضد قيود كورونا - بوابة الشروق
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الشرطة التشيكية تعتقل 16 شخصا في تظاهرات ضد قيود كورونا

الشرطة التشيكية - ارشيفية
الشرطة التشيكية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 5:28 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 5:28 م
اعتقلت الشرطة التشيكية 16 شخصا لحيازتهم أسلحة وألعاب نارية أثناء تظاهرات وقعت اليوم الأحد، وشارك فيها المئات من مشجعي كرة القدم ورياضة هوكي الجليد ضد القيود التي فرضتها الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد بساحة البلدة القديمة في العاصمة "براغ".

وذكر راديو براغ الدولي أن مشجعين لنادي بانيك أوسترافا لكرة القدم كانوا قد بدأوا التظاهرات، قائلين إن الاجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة غير منطقية وناتجة عن فشلها في الاستعداد للموجة الثانية من الفيروس.

وأضاف الراديو أنه تم نشر المئات من ضباط الشرطة في الشوارع للسيطرة على الاحتجاجات.

يذكر أن التظاهرات تأتي وسط الإجراءات التي تقصر التجمعات على ست أشخاص فقط بحد أقصى، حيث لم يرتد المتظاهرون الكمامات الوقائية، ولم يلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي.

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