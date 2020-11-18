قتلى في صفوف الجيش السوري جراء قصف إسرائيلي على دمشق

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية في الأراضي السورية ليل الثلاثاء/الأربعاء، ردا على عبوات ناسفة تم العثور عليها، بحسب ما ذكره الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كشفت القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء عن عبوات ناسفة بدائية الصنع على الجانب الإسرائيلي مما يسمى بخط ألفا الذي يفصل بين مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل وسورية، وقال الجيش إن خلية سورية بقيادة القوات الإيرانية وضعت تلك العبوات.

وقتل ثلاثة من عناصر الجيش السوري في القصف الإسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر عسكري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: " حوالي الساعة 0311 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل) بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال سكان في العاصمة دمشق لـ (د.ب.أ) إن صوت انفجار عنيف سمع جنوب العاصمة دمشق تبعه إطلاق المضادات الأرضية للجيش السوري.

وقال السكان إنهم شاهدوا نيرانا تنطلق من منطقة جنوب العاصمة.

وذكرت صفحات تابعة للمعارضة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن مواقع تابعة للجيش السوري والقوات الإيرانية تعرضت للقصف في محيط مطار دمشق الدولي جنوب العاصفة دمشق، وأن الجيش السوري أطلق عددا من الصواريخ إثر استهداف منطقة المطار.