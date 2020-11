ترامب: ولاية ميشيجان رفضت المصادقة على نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ولاية ميشيجان رفضت للتو المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأربعاء، «التحلي بالشجاعة شيء جميل، الولايات المتحدة تقف بفخر».

يذكر أن حملة ترامب سبق ورفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان، بعدما أشارت النتائج الأولية إلى تقدم الديمقراطي جو بايدن على ترامب بأكثر من 3 آلاف صوت.

وبعدها أبلغت سلطات مقاطعة أنتريم في ولاية ميشيغان الأمريكية بـ"تشويه واضح" للنتائج الأولية لفرز الأصوات فيها، قبل إعلان بطلانها وحذفها، يوم 5 نوفمبر الجاري.

وذكرت إدارة المقاطعة في بيان صحفي عبر "فيسبوك" أنه "في وقت مبكر من صباح 4 نوفمبر، علمت رئيسة مفوضية الانتخابات في المقاطعة شيريل غاي بالنتائج المشوهة بشكل واضح لدى الفرز الأولي للأصوات. ومنذ ذلك الحين، قام مكتب رئيسة المفوضية بفحص النتائج لتحديد التباينات المحتملة."

وقالت سلطات المقاطعة في وقت لاحق، إن المعلومات الأولية التي صدرت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، كانت غير صحيحة وتم حذفها.

وتفترض السلطات، أن التباينات في الأرقام قد تكون ناجمة عن عطل فني، لكن غاي لا تستبعد أن يكون ذلك نتيجة لـ"خطأ بشري".

وحسبما ذكر موقع Detroit Free Press، فإن مقاطعة أنتريم تدعم تقليديا ممثلي الحزب الجمهوري في الانتخابات. وفي عام 2016 فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بهذه الدائرة الانتخابية بنسبة 62%، متغلبا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنحو 4 آلاف صوت.

