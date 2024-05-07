جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، التأكيد على رفضهم مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة حماس، مؤكدا تمسكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة نقلتها قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن ما وصفه بـ"مقترح حماس"، في إشارة للمقترح المصري القطري، "بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، حسب ما قرر مجلس الحرب بالإجماع (خلال اجتماع مساء الإثنين)"، دون أن يوضح ماهي هذه المتطلبات.

وادعى نتنياهو أن "مقترح حماس يهدف إلى نسف دخول قواتنا إلى مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة، مضيفا: "لكن ذلك لم يحدث"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع: "الليلة الماضية، وبموافقة مجلس الحرب، أمرت بالتحرك في رفح (جنوب قطاع غزة). وفي غضون ساعات، رفعت قواتنا الأعلام الإسرائيلية على (الجانب الفلسطيني من) معبر رفح البري (من الجانب الفلسطيني) وأنزلت أعلام حماس".

وادعى أن دخول رفح الفلسطينية يخدم هدفين أساسيين من أهداف الحرب هما "عودة مختطفينا (المحتجزين الإسرائيليين) والقضاء على حماس".