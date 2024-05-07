حماس: اتفاق الهدنة الذي وافقنا عليه يمثل الحد الأدنى من الاستجابة لمطالب شعبنا ومقاومتنا

أعرب القيادي في حماس أسامة حمدان، عن عميق التقدير والشكر للإخوة الوسطاء في القاهرة والدوحة، الذين بذلوا جهوداً مضنية ومتواصلة من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «الاتفاق في بنوده وشروطه ومراحله، أمَّن القضايا الرَّئيسة لمطالب شعب فلسطين ومقاومته في وقف العدوان بشكل دائم، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية، والإغاثة وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار، وإنجاز صفقة تبادل حقيقية وجادة».

ولفت إلى أن «الاتفاق حقق الترابطَ في تنفيذ مراحله الثلاثة بشكل متواصل، وَقَطَعَ الطريق أمام الاحتلال، الذي كان يريد إنجاز مرحلة واحدة، يحقّق فيها الإفراج عن أسراه لدى المقاومة، ثمَّ يستأنف عدوانه ضد قطاع غزَّة، وهو الأمر الذي رفضته الحركة جملة وتفصيلاً».

ونوه أن «الاتفاق الذي وافقت الحركة عليه، يمثّل الحدّ الأدنى الذي يستجيب لمطالب شعب فلسطين ومقاومته؛ حيث تعاملت الحركة مع مقترح الوسطاء بمرونة عالية، وقدَّمت تنازلات محسوبة ضمن هذا الحدّ، الذي لا يمكن بأيّ حال من الأحوال التنازل أو التفريط بجزء منها».

وأكمل: «لقد تلقينا من الإخوة الوسطاء، في حال الموافقة على مقترحهم، تأكيدات وتطمينات؛ بأنَّه سيكون لهم دورٌ في إتمام مراحل الاتفاق كافة، والضغط على الاحتلال للالتزام بنصوصه وتنفيذها، وعدم المماطلة أو التهرّب منها، وقد تكررت هذه التأكيدات والتطمينات بعد إعلان الموافقة على مقترحهم».