جزر: مصر الأعلى عالميا في معدلات الولادات القيصرية والأطفال ناقصي النمو

أكد الدكتور محمد زكي جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية وجود قاعدة بيانات لعدد الولادات المبكرة والأطفال المبتسرين، وعدد الإعاقات الذهنية والعضوية التي تحدث بين هؤلاء الأطفال ووضع خطة ذات أهداف محددة وواضحة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة والبرلمان بغرفتيه والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتقليل نسبة الولادات المبكرة والأطفال ناقصي النمو.

وأضاف جزر، في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل المبتسر أمس الأربعاء، أن الإعاقة التي قد تنتج من الولادة المبكرة تعد حملاً كبيراً على كاهل الأسرة والمجتمع لتوفير حياة كريمة للمعاق ولا بد من الوقاية من الإعاقة قبل حدوثها عن طريق تقليل نسب الولادات المبكرة والأطفال حديثي النمو.

وقد شارك فى الاحتفال، الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشوخ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الجمعية الملكية البريطانية لطب الأطفال والمنظم للحفل، كما حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الصحة والسكان.