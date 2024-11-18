 موسكو تحذر أمريكا من السماح لأوكرانيا بضرب أراضي روسيا بأسلحة بعيدة المدى - بوابة الشروق
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موسكو تحذر أمريكا من السماح لأوكرانيا بضرب أراضي روسيا بأسلحة بعيدة المدى

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 6:00 م

كييف، أوكرانيا 18 نوفمبر/ تشرين الثاني (أ ب) - حذر الكرملين اليوم الاثنين، من أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا باستخدام صواريخ طويلة المدى قدمتها لها  الولايات المتحدة يصب "الزيت على النار" في الحرب الدائرة بينهما وسيصعد من حدة التوتر الدولي بشكل أكبر.

وأضاف تحول بايدن في السياسة عاملا غامضا جديدا الصراع عشية مرور ألف يوم على بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير / شباط 2022.

كما جاء هذا التحول أيضا بعد تعرض منطقة سكنية في سومي شمالي أوكرانيا لقصف بصاروخ باليستي روسي مزود بذخائر عنقودية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة 84 آخرين.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن وابلا صاروخيا آخر أشعل النار في شقق سكنية في محيط ميناء أوديسا الجنوبي ، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 43 ، بينهم طفل.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أمس الأحد، إن واشنطن تخفف القيود المفروضة على ما يمكن أن تستخدمه أوكرانيا من نظام "أتاكامز" للصواريخ التكتيكية الأمريكية الصنع ، بعد أشهر من استبعاد مثل تلك الخطوة بسبب مخاوف من تصعيد الصراع وإحداث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

 


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