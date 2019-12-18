وزير الدفاع الألماني يزور قبرص ويعقد محادثات بشأن الأنشطة غير القانونية لتركيا بالمنطقة

وصل وزير الدفاع الألماني أنيجريت كرامب-كارنبوير اليوم الأربعاء إلى قبرص؛ لعقد محادثات مع نظيره القبرصي سافاس أنجيليدس بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإطلاع على أحدث الأنشطة التي تجريها تركيا في المنطقة الخالصة لجمهورية قبرص وشرق المتوسط بشكل غير قانوني.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع القبرصية - نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - أن أنجيليدس سيلتقي بكرامب كارينبوير في مركز التنسيق والإنقاذ المشترك في لارنكا عقب ساعات، حيث يتناول الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين قبرص وألمانيا.

ومن المنتظر أن يركز الاجتماع على قضايا الأمن والدفاع وبرنامج التعاون الهيكلي الدفاعي الدائم (بيسكو) بين البلدين، وسوف يزور وزير الدفاع الألماني وحدة "اليونيفيل" الألمانية في مدينة ليماسول.

يُشار إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن. وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.

يذكر أن تركيا قامت - في أوائل أكتوبر 2019 من خلال شركة البترول التركية المملوكة للدولة - بإرساء سفينة الحفر (يافوز) داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص، في الرقعة 7، التي تم إعطاء ترخيص لها من قبل حكومة قبرص إلى شركتي النفط توتال وإيني الأوروبيتين.

وتقع نقطة الحفر التي تقوم بها تركيا على بعد 44 ميلاً بحرياً فقط من الساحل القبرصي، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص.

ومن المخطط أن تستمر عمليات الحفر التركية المذكورة حتى 10 يناير 2020، كما جاء في التحذير الملاحي غير المرخص الصادر عن تركيا.