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صاروخ روسي يحمل عشرات الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 6:12 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 6:12 م

انطلق صاروخ سويوز إلى الفضاء من قاعدة فوستوشني كوسمودروم الفضائية في أقصى الشرق الروسي اليوم الجمعة، حاملا أكثر من ثلاثين قمرا اصطناعيا خاصة بشركة "وان ويب" البريطانية للانترنت فائق السرعة.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" في بيان عقب الإطلاق، إن "الأقمار الاصطناعية لـ"وان ويب"، وفقا لسياق الرحلة، سيتم فصلها بالتتابع في مجموعات مؤلفة من أربعة أقمار اصطناعية".

وتعتزم "وان ويب" تقديم خدمة انترنت فائق السرعة لأي مكان في العالم، عبر شبكة من أقمار اصطناعية في مدار أرضي منخفض، يدور حول الكرة الأرضية على ارتفاع يبلغ حوالي 1200 كيلومتر.

وتنوي "وان ويب" البريطانية جعل خدماتها متاحة تجاريا بنهاية العام المقبل، وفقا لمعلومات قدمتها الشركة.

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