قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: "تحتفل مصر والعالم باليوم العالمي للمهاجر، ولقد حرصت مصر على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل".

وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم السبت، أن "مصر تفخر باستضافتها لـ6 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، وكفالة حقوقهم، وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري، من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات الأساسية، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين".

وتابع: "ولطالما اعتبرت مصر، الهجرة، ظاهرة إيجابية ووسيلة هامة لتحقيق التنمية في دول المصدر والمقصد، وتسهم في تلاقي الحضارات والثقافات، مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر".

• اليوم العالمي للمهاجرين

واليوم العالمي للمهاجرين، هو يوم دولي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2000، على أن يكون يوم (18 ديسمبر) من كل عام هو يوما دوليا للمهاجرين، بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم (القرار رقم 45/93).

وفي مثل هذا اليوم، كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 45/158).

وتحتفل الكثير من الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية، وغير الحكومية، باليوم الدولي للمهاجرين، بعدة طرق، من بينها: نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، وأيضا من خلال تبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق.