مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج الأولية للانتخابات المحلية ستعلن غدا

قالت المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، إن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات ستعلن غدًا الثلاثاء.



وأوضح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الاثنين- : أنه "حسب قانون الانتخابات، تعلن نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع، وعليه ستعلن المفوضية النتائج الأولية غداً الثلاثاء، وستشمل نتائج المحطات الإلكترونية الواصلة إلى السيرفرات، وبعض المحطات التي حدث بها خلل فني".



وأضاف أن "المفوضية ستعلن عن أعداد المحطات وآليات العد والفرز اليدوي بعد يوم أو يومين من عملية الاقتراع، وستكون عمليات العد والفرز بشكل دقيق بعد سحب الأشرطة الإلكترونية من أجهزة الاقتراع".



وتابع أن النتائج الأولية ستعلن غداً، والنتائج النهائية بعد التحقق من المحطات المشكو منها والتي فيها خلل فني، مؤكداً أنه بعد المصادقة والانتهاء من الإجراءات القانونية والعد والفرز ستعلن النتائج النهائية مباشرة.



من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد، أن 35 ألف محطة اقتراع في العراق افتتحت في الساعة السابعة من صباح اليوم، ولم نسجل حتى الآن أي مشاكل تقنية.



ودعا "أحمد" جميع الناخبين إلى التوجه لصناديق الاقتراع، موضحاً أن دور المفوضية إداري ولوجستي وتقني.



ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تخصيص قوة لنقل صناديق الاقتراع إلى مراكز التجميع.



وقال معاون قائد العمليات العميد إحسان عبد الخالق إن القوات الأمنية باشرت تأمين المراكز الانتخابية، والإنذار مستمر حتى نهاية عملية الاقتراع ونقل الصناديق وعصا الذاكرة إلى المراكز المخصصة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي توقف والمواطن يدلي بصوته بكل انسيابية وأريحية من دون أي ضغوط.



بدوره، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات العراقية الفريق أول ركن قيس المحمداوي، أن العملية الانتخابية لم تشهد أي خرق أمني.



وقال "المحمداوي" - في مؤتمر صحفي - إن خطة تأمين العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية.



من جهته، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي توقف حتى الآن في أجهزة الاقتراع، وأن المراكز الانتخابية مؤمنة بالكامل.



وقال "الشمري" - خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة العمليات المشتركة - إنه تم إعداد خطة أمنية لتأمين الحماية لصناديق الاقتراع ونقلها باتجاه المخازن سواء كان جواً أو براً.



وفي السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة لمتابعة سير تنفيذ الخطط الأمنية المرافقة لانتخابات مجالس المحافظات، القوات المكلفة بتأمين الانتخابات بتوفير أقصى درجات الأمن والاستقرار وفرض المحددات القانونية وتطبيقها بجميع أشكالها، والتعامل والاستجابة، لأي خرق أمني أو مخالفة، بالسرعة والسبل القانونية، ووفق الصلاحيات والواجبات المنوطة بهم.



واستمع "السوداني" إلى إيجاز عن الموقف الأمني لمختلف قطاعات المسؤولية، وما يتعلق بتوفير الأمن لجميع المراكز الانتخابية في عموم محافظات العراق، وسبل تأمين انسيابية وصول المواطنين إلى المراكز والمحطات للإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي والعملياتي لكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ من أجل إتمام واجباتهم وإنجاح العملية الانتخابية بتفاصيلها.



وانطلقت انتخابات مجالس المحافظات، صباح اليوم الاثنين، بمراكز الاقتراع العام في مختلف المدن العراقية.



وكان قد جرى يوم السبت الماضي الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات العراقية والذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والنازحين، وبلغت نسبة المشاركة أكثر من 67%، بحسب المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات.