الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته روسيا حول مكافحة تمجيد النازية، بعد تصويت 119 دولة ومعارضة 53 دولة، من بينها أوكرانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، واليابان. وامتنعت عشر دول عن التصويت- حسب وكالة سبوتنبك.

وتوصي الوثيقة التي أعدتها روسيا الدول باتخاذ تدابير مناسبة، بما في ذلك في التشريعات والمجال التعليمي، وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لمنع إعادة كتابة التاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية.

من بين الدول التي دعمت المبادرة كانت الأرجنتين، وأرمينيا، والبرازيل، ومصر، والهند، والعراق، وإسرائيل، وكازاخستان، ومالي، والمكسيك، ومنغوليا، والنيجر، وباكستان، وقطر، والسعودية، وصربيا، والسودان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، والإمارات، وفيتنام وغيرها.

أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي كيريباتي، وميانمار، وبنما، وسويسرا، وتركيا.

وأدانت الوثيقة بشدة الحوادث المتعلقة بتمجيد النازية والدعاية لها، بما في ذلك رسم الشعارات والرسوم المؤيدة للنازية، بما في ذلك تماثيل ضحايا الحرب العالمية الثانية. وأشار النص بشكل منفصل إلى توصية بحظر أي احتفالات رسمية بنظام النازي وحلفائه.

كما تدعو الوثيقة الدول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات إذا كانت الظروف تتطلب ذلك.

وتدين الوثيقة استخدام المواد التعليمية والخطابات التي تروج للعنصرية، والتمييز، والكراهية، والعنف على أساس الأصل العرقي، أو الجنسية، أو الدين، أو المعتقدات.