متحدث حكومة الأردن: مصر وعمان لديهما رؤية واضحة حول معالم حل القضية الفلسطينية

قال وزير الإعلام الأردني والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، علي العايد، إن الأردن ومصر لديهما رؤية واضحة حول معالم حل القضية الفلسطينية.

وأضاف العايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء اليوم الاثنين: «نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تكون متصلة مع واقع النزاع العربي الإسرائيلي وتحديدًا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي».

وأكد أن الأردن ومصر دولتين محوريين في القضية الفلسطينية، لافتًا إلى التواصل المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين حول هذا الملف.

وأعرب عن أمله في أن يكون هناك موقف موحد بين مصر والأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن يكون هناك تجاوب من الولايات المتحدة والأطراف الدولية كافة في السعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.

ونوه بوجود إرادة سياسية قوية بين القيادتين الأردنية والمصرية بالانخراط مع القيادة الأمريكية الجديدة، لبيان وضع القضية الفلسطينية على سلم الأولويات الدولية، خصوصًا بعد ابتعاد القضية عن الاهتمام خلال الفترة الماضية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.