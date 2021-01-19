باكستان: 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفا و55.



وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1800 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 523 ألفا 11 حالة إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.



وأجرت باكستان حتى الآن 7 ملايين و442 ألفا و84 اختبارا للفيروس، و36 ألفا و513 في الساعات الـ24 الماضية.



وتعافى 476 ألفا و471 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2341 مريضا في حالة حرجة.