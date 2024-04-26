القاهرة الإخبارية: تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر المصرية والإسرائيلية بشأن الهدنة في غزة

أفاد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، بأن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وقالت القناة، إن مصدرا رفيع المستوى أفاد في وقت سابق، بأن وفدًا أمنيًا مصريًا وصل إلى تل أبيب، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني؛ لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.

ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق برًا وبحرًا وجوًا، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وتستضيف رفح الفلسطينية التي تقدر مساحتها بنحو 65 كيلومترًا مربعًا فقط؛ أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة.