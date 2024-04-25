وزير إيطالي: مصر تلعب دورا رئيسيا في خلق جسر متكامل بين إفريقيا وأوروبا

قال وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أوروسو، إنّ بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس، أنّ بلاده عملت على خلق جسر جغرافي وسياسي واقتصادي بين إفريقيا وأوروبا.

وأكد أنّ الدول العربية وتحديدًا مصر تلعب دورًا مهمًا ورئيسيًا في هذا الجسر المتكامل، موضحًا أنّ هناك شركات إيطالية تعمل في مصر بمجال البنية التحتية والغذاء بجانب شركة إيني للطاقة.

وذكر الوزير الإيطالي، أن بلاده تركز على القطاعات المتجددة مثل الطاقة، مع الاهتمام بصناعات الجلود والرخام والأثاث، لافتا إلى التعاون في استخراج الغاز والمواد الأولية المطلوبة للتكنولوجيا الخضراء.

وشدد على أنّ بلاده مهتمة بالعمل على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن في إيطاليا أكثر من 4 ملايين شركة بينها 130 ألفًا مُصدِّرة.