قوات مكافحة المخدرات الباكستانية تصادر 30 كيلوجراما من المخدرات في 7 عمليات

​​أعلن المتحدث باسم مركز قيادة قوات مكافحة المخدرات في باكستان، اليوم الأحد، أن القوات تمكنت من مصادرة 30 كيلوجراما من المخدرات وإلقاء القبض غلى ثمانية متهمين خلال تنفيذ سبع عمليات في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث، إنه تم مصادرة 2710 أقراص مخدرة من طرد كان مرسلا إلى نيويورك في مكتب البريد السريع في روالبندي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وأضاف المتحدث، أنه تم مصادرة 80 كبسولة مملوءة بالهيروين بحوزة أحد الركاب المتوجهين إلى دبي في مطار إسلام آباد.

وتم مصادرة 15.6 كجم من الحشيش كانت بحوزة متهم تم القاء البض عليه في ماندي بهاء الدين، فيما تم مصادرة 7 كجم من الأفيون و2 كجم من بودرة الثلج كانت بحوزة اثنين من المشتبه بهم تم إلقاء القبض عليهما قرب لاكباس تول بلازا كويتا.

وتم مصادرة 1.2 كجم من الأفيون و1.2 كجم من الحشيش بحوزة اثنين من المشتبه بهم على طريق فيصل آباد.

وفي عملية سادسة، تم مصادرة 1 كجم من الحشيش كان بحوزة متهم تم القاء القبض عليهم قرب طريق جي تي جيلوم، فيما تم مصادرة 1 كجم من بودرة الثلج بحوزة متهم في بلوشستان في العملية السابعة.

وتم تحرير قضايا ضد المتهمين الذين جرى إلقاء القلض عليهم بموجب قانون مكافحة المخدرات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.