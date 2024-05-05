هاني لاشين يترأس حفل توزيع جوائز الأفضل عربيا في دورته الثالثة

تنظم الجمعية العربية للإعلام والسينما حفل جوائز الأفضل عربيا للموسم الثالث مساء الجمعة القادم، برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، بحضور رئيس شرف المخرج الكبير هاني لاشين، الذي سيكرم خلال الحفل مجموعة من رموز الفن المصري والعرب.

تشهد الدورة الثالثة لحفل جوائز الأفضل مشاركة أكثر من 10 دول عربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وليبيا واليمن وتونس والمغرب والأردن والسودان، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المكرمين لاحقا.

يُذكر أن المخرج الكبير هاني لاشين قد أثرى الدراما والسينما المصرية بأكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، منها "الأراجوز"، و"بيت الباشا"، و"راجعلك يا إسكندرية"، و"البحار مندي".