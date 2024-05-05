أسامة كمال يطلق مبادرة لدعم الصناعة بالشراكة مع مبادرة ابدأ عبر برنامج مساء dmc

أعلن الإعلامي أسامة كمال، عن تعاون جديد بين برنامجه "مساء dmc، والمبادرة الرئاسية الوطنية لدعم الصناعة "ابدأ"، وذلك في إطار الحرص على تعزيز وتسهيل التواصل مع المبادرة والتأكيد على دورها في دعم المستثمرين وتوطين العديد من الصناعات، وتسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات ضمن خطط عمل المبادرة.

وأكد أسامة كمال خلال حلقة أمس السبت، على أن المبادرة نحجت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال وقت قصير لا يتجاوز العامين، وأن البرنامج سوف يكون حلقة وصل جديدة للتواصل مع المبادرة.

واستضاف أسامة كمال، خلال في أولى الحلقات المخصصة للمبادرة، المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال بشركة ابدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي لمبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس عبد الرحمن الشيخ، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، وشادي شرف، مدير استثمار صندوق النيل الصناعي.

من جانبه أكد المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال بشركة ابدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي لمبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت دعم العديد من المشروعات بهدف تعميق وتطوير الصناعة، حيث تم الشراكة مع 23 مشروعا ونجحنا في توطين صناعة 23 منتجا تم إنتاجهم بالفعل لأول مرة في مرة.

وأكد المهندس خالد حسن، خلال برنامج مساء dmc، أن المحفظة الاستثمارية للمبادرة في المرحلة الأولى بلغت نحو 62.5 مليار جنيه، كإجمالي استثمارات المشروعات التي تشارك فيها "ابدأ". لافتا أن 50% من هذه الاستثمارات هي استثمارات أجنبية وهو هدف رئيسي للمبادرة.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس عبد الرحمن الشيخ، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، على أن المبادرة تتلقى مطالب المستثمرين من خلال موقعها الرسمي”ebda.com.eg”، بجانب القيام بزيارات ميدانية للمدن الصناعية بالمحافظات للتعرف على مكلات المستثمرين بشكل مباشر والعمل على حلها، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تقديم حلول عملية وسريعة لكافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بمختلف القطاعات.

وشدد المهندس عبد الرحمن، على أن "ابدأ" ليست جهة تمويل، لكنها قد تدخل في شراكات مع بعض الشركات، لدعمها ومساندتها في التشغيل والإنتاج. مشيدا بالتعاون الكبير مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة لحل مشكلات المستثمرين.

وفي سياق متصل، أوضح شادي شرف، مدير استثمار صندوق النيل الصناعي، الذي تم إطلاقه مؤخرا، أن الصندوق يتجاوز فكرة التمويل لكونه يعمل على إعادة هيكلة الشركات وتطبيق الحوكمة بمفهومها الشامل لتعزيز قدرات الشركات على تحقيق معدلات النمو المطلوبة.