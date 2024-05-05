يعلن عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، بعد غد الثلاثاء، في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات معرض وملتقى سوق السفر العربي 2024 ATM في دبي، عن التسهيلات والحوافز الجديدة التي تقدمها مصر لجذب المزيد من السياح العرب خلال الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين.

تحتل مدينة القاهرة حاليًا المركز الأول كأكثر المدن السياحية المصرية التي يفضلها السياح العرب للإقامة خلال زياراتهم لمصر، تليها كلًا من شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية.

تشارك مصر في معرض وملتقى سوق السفر العربي 2024 ATM بوفد سياحي برئاسة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، وبجناح مميز يضم نحو 60 شركة سياحة وفندق. كما يشهد المعرض عقد لقاءات رسمية ومهنية مع عدد من المشاركين بالمعرض للترويج للمقصد السياحي المصري.

يشارك القطاع السياحي المصري بقوة في هذا الحدث الهام نظرًا لأهمية السوق السياحية العربية بالنسبة للسياحة المصرية، حيث يعتبره الجميع الملاذ الآمن لتعويض نقص الحركة الوافدة خاصة في أوقات الأزمات.

استقبلت مصر أكثر من مليون سائح من دول الخليج العربي بحسب إحصائيات وزارة السياحة المصرية، ويأتي السوق السعودي في المرتبة الثالثة بعد السوق الألماني والسوق الروسي بالترتيب كأسواق مصدرة للسياحة لمصر.

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص سيشارك في معرض سوق السفر العربي المقام بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري بجناح يضم نحو 60 شركة سياحة وفندق، موضحًا أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول العالم وبخاصة من الدول العربية.

أضاف ثروت أن معرض سوق السفر العربي يعتبر واحدًا من أهم المعارض السياحية بالشرق الأوسط، حيث يشارك به أكثر من 150 دولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التعاقدات والاتفاقات المتوقع أن تبرمها شركات السياحة والفنادق المصرية مع نظيراتها الأجنبية والعربية خلال المعرض لقدوم السياح إلى مصر خلال هذا العام.

أكد ثروت أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية تعتبر حجر الزاوية للسياحة المصرية، كما أن أعداد السياح العرب الزائرين لمصر دائمًا في ازدياد مع الموسم الصيفي.

وأضاف أن السوق الخليجية تعتبر من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، نظرًا لما تتسم به من معدلات إنفاق وإقامة وتكرارية زيارة مرتفعة.

وذكر أن معرض سوق السفر العربي هام جدًا لإظهار قيمة المنتج السياحي المصري في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها مصر حاليًا لجذب السائح العربي، مشيرًا إلى أن المعرض سيشكل فرصة كبيرة للشركات والفنادق المصرية لإبرام اتفاقات وتعاقدات خلال الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين.