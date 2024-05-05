البابا تواضروس الثاني: أوضاع غزة مؤلمة للغاية ونصلي من أجلها

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأوضاع في قطاع غزة مؤلمة للغاية.

وأضاف في تصريحات متلفزة على هامش استقباله وفودًا من المهنئين بعيد القيامة المجيد، اليوم الأحد، أن الحرب هناك شديدة جدًا، لافتا إلى تخطي عدد الضحايا الـ100 ألف بين (شهيد) وجريح.

وأشار إلى أن العالم أجمع يتحدث عن الأوضاع في قطاع غزة لكن دون آذان صاغية، متابعا: «نصلي من أجل إن ربنا يهدي الناس ويلهمهم التعقل والسلام ومن أجل صالح الأطفال والرجال والنساء والبيوت».

وتحدث عن الوضع المأساوي للنازحين (داخل قطاع غزة) قائلا: «(مئات الآلاف) يعيشون في الخيام.. لم يُجرّب أحدٌ منّا معنى الحياة في خيمة.. كيف يعيش هؤلاء؟.. كيف يغيرون ملابسهم أو يقضون حاجتهم.. كان الله في عونهم».

وكان البابا تواضروس الثاني قد صلى مساء السبت، بابا قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جاء ذلك بمشاركة ثمانية من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ووكيل البطريركية بالقاهرة، وبعض الآباء الكهنة والرهبان.

وشهد القداس، مشاركة كثيفة من قبل المهنئين من ممثلي رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ ورئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي العديد من مؤسسات وهيئات الدولة بأركانها المختلفة وسفراء بعض الدول.