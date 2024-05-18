كتائب القسام تعلن استدراج قوة إسرائيلية وقتل 5 من أفرادها شرق رفح الفلسطينية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، استدراج قوة إسرائيلية وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها، وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين، في شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها، وأكد مجاهدونا مقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح».

وأشارت في تدوينة أخرى إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تكثيف غاراته على الضواحي الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوب قطاع غزة.

وقال عبر موقعه الرسمي، إن «الجنود يشنون غارات على البنية التحتية والمباني التي يطلق منها عناصر حماس النار على القوات».

وزعم مقتل حوالي 50 عنصرًا من حماس، والعثور على عشرات فتحات الأنفاق، وكذلك تدمير المئات من البنى التحتية، بما في ذلك مواقع إنتاج الأسلحة وإطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أجهزت على 15 جنديا إسرائيليا، بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها منزلا تحصن فيه عدد كبير من الجنود.

وأشارت إلى أن عناصرها اشتبكوا مع الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات والقنابل اليدوية، قبل تفجير المنزل بعبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة».

كما أعلنت القسام، أنها قصفت قوات الاحتلال داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون، مستهدفة دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» في حي التنور.

وأضافت القسام أنها أطلقت صاروخا من نوع «سام 7» تجاه طائرة مروحية إسرائيلية من طراز «أباتشي» شمال مخيم جباليا.