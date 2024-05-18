إحالة 3 أشخاص للمحاكمة لإدارتهم مركز سما كلينك بدون ترخيص وانتحال صفة أطباء

أحالت نيابة مدينة نصر الجزئية، 3 متهمين بينهم سيدة المسئولين عن مركز سما كلينك، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر.

البداية كانت بتلقي الأأجهزة الأمنية بمدينة نصر العديد من البلاغات من المواطنين يتهمون مركز طبي بإدارتهم من قبل منتحلي صفة أطباء، فضلا عن إدارتهم العيادة قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب، دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء البشريين.

وبالتحري عن البلاغات وجمع المعلومات وإصدار إذن من النيابة العامة واصطحاب المختصين بوزارة الصحة تم مداهمة المركز وعثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر وبالإطلاع عن أوراق المتواجدين ثبت أنهم منتحلين صفة أطباء، فتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

غلق المركز من قبل وزارة الصحة

من جانبها كانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان لها إغلاق مركز "سما كلينيك" لصاحبته المعروفة باسم سما فيلر لعمله بالمخالفة للقانون.

وأوضح البيان أن العيادة روّجت لخدمات علاجية وتجميلية وحقن بالفيلر، مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف حقيقة التي يروجوا لها وأن العيادة تعمل دون ترخيص، وأن عاطل يديرها وينتحل صفة طبيب جلدية.