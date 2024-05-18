أفادت الشرطة الألمانية بأن نحو 5400 شخص تجمعوا في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للمشاركة في مظاهرة لإحياء ذكرى نكبة فلسطين قبل 76 عاما.

وكان من المتوقع في بداية الأمر أن يصل عدد المشاركين في المظاهرة نحو 2000 شخص.

وذكرت الشرطة أنها نشرت نحو 500 فرد من أفرادها في مكان المظاهرة.

وحسب متحدثة باسم الشرطة، تم رشق بعض الألعاب النارية باتجاه أفراد الشرطة.

من جانبهم، طالب المنظمون المشاركين في المظاهرة بالتخلي عن مثل هذه الأعمال، وذلك حسبما أفادت مراسلة تابعة لوكالة (د.ب.أ).

وتحت شعار "فلسطين ستكون حرة"، يعتزم المتظاهرون التوجه من حي كرويتسبورج إلى مبنى البلدية الأحمر في ساحة الكسندر.

وقالت الشرطة إنه كان من المفترض بالأساس أن يتوجه المتظاهرون إلى بوابة براندنبورج الشهيرة لكن هذه الوجهة تم تغييرها قبل وقت قصير من موعد المظاهرة. وكالعادة، أصدرت السلطات بعض الشروط للتظاهر.

على سبيل المثال، تم حظر الدعوات إلى أعمال العنف أو ترديد شعارات تشهيرية، كما حظرت السلطات التصريحات التي تروج لتدمير دولة إسرائيل، وكذلك حمل أعلام ولافتات منظمات مصنفة في ألمانيا أنها منظمات إرهابية مثل حركة حماس الإسلامية أو منظمة "صامدون" والتي تم حظر نشاطها في ألمانيا بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

يذكر أن ذكرى يوم النكبة التي تحل في الخامس عشر من مايو من كل عام، تشير إلى ذكرى نزوح وطرد مئات آلاف الفلسطينيين في أولى الحروب العربية الإسرائيلية والتي اندلعت في مثل هذا اليوم من عام 1948 وذلك بعد يوم واحد من إعلان قيام دولة إسرائيل.