شارك الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تجمع انتخابي مع أنصاره الجمهوريين بولاية فلوريدا، بينما ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون كلمة أمام الديمقراطيين في ولاية ميسيسيبي المجاورة، وحث كلاهما الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونجرس الأمريكي.

وقال ترامب للحشد الجماهيري في مدينة دايتونا "هذه أهم انتخابات تجديد نصفي على الإطلاق". وقبل ذلك بساعة واحدة فقط، أعرب كلينتون، خلال كلمة ألقاها في مدينة توبيلو، عن رأي مماثل، مشيرا إلى رئيس أمريكي ثالث، ينتمي إلى الحزب الجمهوري.

وقال كلينتون: "قال صديقي جورج بوش ذات مرة: الديمقراطية تصحح مسارها بنفسها. ونحن على وشك أن نعرف في ولاية ميسيسيبي ما إذا كان ذلك صحيحا"، مختتما كلمته بدعوة الحاضرين إلى التصويت لصالح المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ سكوت كولوم.

واستجاب ملايين الأمريكيين بالفعل لهذه الدعوات، في انتخابات ستحدد ما إذا كان العامان الأخيران من ولاية ترامب في البيت الأبيض سيمران بسلاسة بدعم من كونجرس يسيطر عليه الجمهوريون، أم سيواجه فيهما عراقيل ومعارضة من الديمقراطيين.

وأظهر تحليل أجرته وكالة "أسوشيتد برس" لبيانات التصويت أن نحو 10 ملايين أمريكي إضافي أدلوا بأصواتهم قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات، مقارنة بالفترة نفسها من انتخابات عام 2022.