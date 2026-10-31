إعلام كوريا الشمالية يكشف تفاصيل لقاء وزيرة الخارجية ونظيرها السويسري

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي عقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيرها السويسري إجنازيو كاسيس الذي زار بيونج يانج قبل أيام وناقشا تعزيز الحوار والتعاون.

وأجرت تشوي المحادثات مع كاسيس، الذي قام بزيارة تستغرق يومين منذ يوم الجمعة عقب افتتاح سويسرا مؤخرا لأول مكتب دبلوماسي لها في بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الجانبين ناقشا "مسألة تعزيز الحوار والتعاون الدبلوماسي بين البلدين وتبادلا التقييمات ووجهات النظر حول الوضع الدولي محل الاهتمام المشترك".

وقالت الوكالة دون تقديم تفاصيل إن "المحادثات جرت في أجواء ودية".

وفي تقرير منفصل، ذكرت الوكالة أن كاسيس قام بزيارة إلى جو يونج وون، سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في اليوم نفسه. ويعد جو أحد المقربين من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وعقب زيارته إلى بيونج يانج، توجه كاسيس إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، يوم الجمعة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها إن كاسيس التقى مستشار الأمن القومي وي سونج لاك، كما عقد اجتماعا منفصلا مع جونج يون دو، نائب وزير الخارجية المسؤول عن شئون كوريا الشمالية، لإطلاعهما على تفاصيل مباحثاته في كوريا الشمالية.