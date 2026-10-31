لافروف: لا يوجد أي تحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لم يحدث حتى الآن أي تحسن في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، على الرغم من حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وقال يوم الجمعة "من الناحية العملية، لم نشهد أي تقدم حقيقي في العلاقات مع الولايات المتحدة حتى الآن".

وأضاف: "لا ينبغي أن تكون هناك أوهام بشأن صفقة الديزل"، في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة مع الكرملين على رفع العقوبات مؤقتا لتمكين شراء وقود الديزل الروسي، بهدف خفض الأسعار في محطات الوقود.

ومع ذلك، اشتكى لافروف من أن "القضايا الأساسية لم يتم حلها، والعقوبات لا تزال قائمة، وجميع العقوبات التي فرضها (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن مستمرة من جانب الإدارة الحالية، ويتم فرض عقوبات إضافية على عملاقي النفط لوك أويل وروسنفت".

وفيما يتعلق بالمحادثات الثلاثية المرتقبة بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، قال لافروف إن المواقف التفاوضية واضحة.

ووفقا للتلميحات الأخيرة من الكرملين، أرادت الوفود الاجتماع في منتصف نوفمبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لمواصلة المحادثات حول تسوية سلمية محتملة توقفت منذ أشهر.

وفي الوقت نفسه، انتقد لافروف بشدة نظيره الألماني يوهان فاديفول، الذي اتهمه باتباع ما وصفه بـ"دبلوماسية الصور الجماعية".

وألغى وزراء خارجية مجموعة العشرين الصورة الجماعية للمشاركين في محادثات أتلانتا. وكان فاديفول قد قال قبيل بدء الاجتماع إنه "لن تكون هناك صورة جماعية تضم شركائنا الأوروبيين مع السيد لافروف".

وقال لافروف: "أسمي ذلك دبلوماسية الصور الجماعية. إذا كان أكثر ما يهمهم هو مظهرهم في الصورة الجماعية. ومن يقف بجانبهم، فهذا يوضح كل شيء".