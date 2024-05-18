خالد أبو بكر: مصر ترفض أي هيمنة غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر ترفض أن تكون هناك أي هيمنة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلى من الفلسطينيين.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" عبر شاشة "on"، مساء الجمعة، أن الأمر يدل على رفض مصر لوجود قوات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد أن مصر تتخذ موقفًا صلبًا فيما يخص معبر رفح.

وأوضح أن الهجوم على مصر قد يتضمن مطالبتها بإدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، لكن هذا الأمر يكون في حالة أن الطرف الآخر من المعبر يكون تحت السيطرة الفلسطينية.

وتابع: «هذا مسألة مبدأ بالنسبة لمصر»، موضحًا أن مصر تفتح معبر رفح من جانبها لكن للتعامل مع الفلسطينيين كونهم أصحاب أرض، ولن تتعامل مع إسرائيل العدو المحتل.

وشدد على أن مصر لن تقبل بوجود إسرائيل في الجانب الآخر من المعبر.