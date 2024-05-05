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حكومة نتنياهو تقرر وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل

أحمد علاء
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 1:40 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 1:40 م

قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإجماع، وقف عمل شبكة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وجاء تصويت الحكومة الإسرائيلية، بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بـ«الإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي» وذلك في ظل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ولم يحدد بيان صادر عن الحكومة توقيت دخول القرار حيز التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة برئاسته، قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة التي وصفها بـ«قناة التحريض» في إسرائيل.


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