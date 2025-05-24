تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل جديد لأول مرة في إحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة، وذلك يوم 31 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقدم روبي أعمال غنائية جديدة، وسيكون الحفل من تنظيم سيد فتوح وأحمد صقر.

وتقدم روبي في الحفل باقه مميزة من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور واشتهرت بها منها: ليه بيدارى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر».

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة مختلفة سويا ستطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية حيث من المقرر أن تحيي حفلاً ضخما بمدينة الأردن وذلك يوم 30 مايو الجاري.



وفي النطاق الدرامي، يعد مسلسل إخواتي، آخر أعمال روبي الدرامية، التي عرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح، وإنتاج شركة العدل جروب.



