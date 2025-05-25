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أكد أحمد حسام «ميدو»، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن النادي في الوقت الحالي يمر بمرحلة تاريخية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «خلال الفترة الحالية نُعيد هيكلة قطاع كرة القدم بشكل مؤسسي وذلك بالتنسيق بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة، ويجب أن يُدار قطاع كرة القدم بشكل احترافي، والأسبوع المقبل سنقدم لمجلس الإدارة تصور كامل عن الهيكلة».

وأضاف: «جميع مصاريف كرة القدم بنادي الزمالك ستكون متوفرة قبل بداية الموسم ومنفصلة لأول مرة في تاريخ النادي، وجميع الموظفين والعاملين بالنادي سيحصلون على رواتبهم في مواعيدها وبشكل منتظم».