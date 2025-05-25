مصرع شابين أثناء محاولتهما إنقاذ طفل من الغرق بترعة السوهاجية

لقي شابان مصرعهما، اليوم، أثناء محاولتهما إنقاذ طفل كان يغرق داخل ترعة السوهاجية بناحية مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد وصول جثتين إلى مستشفى جهينة المركزي بحالة غرق.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين غرق كل من محمد حسين عبد اللطيف عمران أبو عياد (18 عامًا)، ومحمد عاطف محمد إبراهيم أبو عياد (26 عامًا). وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وأفاد شهود عيان أن الشابين شاهدا الطفل يغرق داخل الترعة، فبادروا بالقفز معًا لإنقاذه، وتمكنا من إخراجه وإنقاذ حياته، لكنهما لقيا مصرعهما بعد إنقاذ الطفل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.