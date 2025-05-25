عفت السادات مشيدا بتعديلات قانون الانتخابات: تعكس استقرار الدولة وتراعي العدالة الديموغرافية

أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تقدمت به أحزاب الأغلبية.

وقال خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي ،» المذاع عبر شاشة «TEN» إن «الشيء الجميل هذه المرة أن تعديل القانون لا يتم عن طريق الحكومة لأول مرة، بعدما جرت العادة أن تتقدم الحكومة، لكن لأول مرة اليوم، الأحزاب والسياسيون هم من يتقدمون بالتعديل لمراعاة العدالة الديموغرافية».

واعتبر أن هذه المبادرة «سنة حميدة»، ونتاجا لـ «الحراك السياسي والاستقرار الذي تشهده الدولة»، مشيرا إلى أن عدم إجراء تغييرات في القانون الحالي يؤكد أن «الدولة المصرية دولة مستقرة».

ونوه أنها الدورة الانتخابية الثالثة التي تُجرى بنفس النظام الانتخابي الأساسي، وهو «شيء يُحسب كاستقرار»، موضحا: «دوليا، تُقاس الدول استقرارا وأمنا بأن تمر عليها ثلاث دورات انتخابية متتالية، ومصر اليوم في دورتها الثالثة، وهو ما يؤكد هذا الاستقرار».

وأكد أن التعديل «محمود ويراعي الزيادة السكانية، وفي نفس الوقت يؤكد احترام الكثافة السكانية للمحافظات والتوزيع الديموغرافي»، معتبرا أن القانون بصيغته المعدلة «ملائم ومناسب جدًا».

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.

ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدا لكل دائرة منهما، على أن تكون قائمة مخصص لها عدد 13 مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 37 مقعدا سبع نساء على الأقل.