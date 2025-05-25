توج باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية للموسم الثاني تواليا، تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، وذلك بالفوز 3-0 على ريمس، مساء السبت، في نهائي كأس فرنسا.

سجل الأهداف، برادلي باركولا "ثنائية" وأشرف حكيمي في الدقائق 16 و19 و43، ليحقق العملاق الباريسي، اللقب، للموسم الثاني على التوالي، وللمرة 16 في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب.

وأضاف باريس، كأس فرنسا، للقبي الدوري وكأس السوبر الذي حققه في يناير الماضي بالدوحة، ليحول أنظاره إلى الحلم الأكبر عندما يلاقي إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما ريمس الذي يصارع الهبوط للدرجة الثانية، لم يستفد من التعادل مرتين أمام البي إس جي في الدوري هذا الموسم، ليضيع فرصة تاريخية بالتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1950 و1958.