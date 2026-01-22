الأمين العام للناتو يؤكد تصريحات ترامب بشأن اتفاقية جرينلاند

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإطار عمل لاتفاق محتمل بشأن جرينلاند.

وقال روته، لقناة (إي أر دي) التليفزيونية على هامش المحادثات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "إن ما قاله ترامب صحيح تماما"، ومع ذلك، لم يرغب في تقديم أي تفاصيل، لكنه ذكر أن هناك المزيد من المحادثات ستجرى.

وأضافت المتحدثة باسمه بعد وقت قصير، أن روته عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع ترامب بشأن الأمن في منطقة القطب الشمالي.

وقالت إن المناقشات بين حلفاء الناتو حول إطار العمل الذي ذكره الرئيس ستتركز الآن على ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال العمل المشترك بين الحلفاء، ولا سيما حلفاء القطب الشمالي السبعة: أمريكا وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.

وتابع بالقول: "المفاوضات بين الدنمارك وجرينلاند وأمريكا ستستمر بهدف ضمان عدم حصول روسيا والصين على موطئ قدم في جرينلاند، سواء اقتصاديا أو عسكريا".

وبناء على اجتماع مع روته، قال ترامب في وقت سابق إنه تم وضع إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها، دون تقديم أي تفاصيل.

كما صرح الرئيس الأمريكي أنه لن يفرض رسوما جمركية عقابية على الدول الأوروبية، وذلك بعد أيام من تهديده بالقيام بذلك.