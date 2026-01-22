روته يؤكد تصريحات ترامب بشأن اتفاق جرينلاند

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطار لاتفاق محتمل بشأن جرينلاند اليوم الأربعاء.

وقال روته لشبكة "ايه ار دي" على هامش المحادثات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن ما قاله ترامب صحيح تماما. ومع ذلك، لم يرغب في تقديم أي تفاصيل لكنه أشار إلى أنه سيكون هناك مزيد من المحادثات.

وأضافت المتحدثة باسمه بعد فترة وجيزة أن روته عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع ترامب بشأن الأمن في منطقة القطب الشمالي.

وتابعت أن المناقشات بين حلفاء الناتو حول الإطار الذي ذكره الرئيس ستركز الآن على ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال العمل المشترك للحلفاء، ولا سيما الحلفاء السبعة في القطب الشمالي وهم الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.

وأضافت أن "المفاوضات بين الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة ستستمر بهدف ضمان عدم حصول روسيا والصين على موطئ قدم في جرينلاند، سواء اقتصاديا أو عسكريا".

كان الرئيس ترامب أنه بصدد إلغاء تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية ضمن سعيه لفرض السيطرة الأمريكية على جرينلاند، بعد أن توصل مع روته إلى "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

كان من المقرر أن يتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% على البضائع إلى الولايات المتحدة من ثماني دول تعارض سيطرة واشنطن على جرينلاند اعتباراً من أول فبراير/شباط المقبل، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل.