ليبيا: اندلاع حرائق واسعة في بعض مرتفعات الجبل الأخضر

اندلعت حرائق واسعة في بعض مرتفعات الجبل الأخضر في ضواحي مدينة البيضاء.

وقالت مؤسسة "رؤية" لعلوم الفضاء وتطبيقاته (منظمة غير حكومية) الليبية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، إنها تتابع تطورات الحرائق المندلعة في بعض مرتفعات الجبل الأخضر في مدينة البيضاء الليبية وضواحيها، والتي تزامنت مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا اليوم، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الوضع.

وحذرت المؤسسة من اشتداد متوقّع لهبّات الرياح الجنوبية (القبلي) خلال الساعات المقبلة، والتي قد تتجاوز هباتها 80 كم/ س، وهو ما قد يُسهم في اتساع رقعة الحرائق وزيادة شدّتها بشكل كبير، داعية جميع السكان القاطنين بالقرب من المناطق الجبلية والغابات الكثيفة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن هذه الأماكن، حفاظًا على سلامتهم.

من جهتها.. أهابت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبية، بالمستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات المجمعة، برفع حالة التأهب القصوى، على خلفية لاندلاع حرائق واسعة في منطقة الجبل الأخضر.

وشددت الوزارة- في بيان، اليوم- على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والطبية المساعدة على مدار الساعة، وذلك وفق الجداول الوظيفية المعتمدة.

وأكدت أن غرفة الطوارئ وجهاز الإسعاف والطوارئ في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن هذا الحدث، داعيةً الجميع إلى التعاون والتأهب لحماية الأرواح والممتلكات.