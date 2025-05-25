الداخلية تطلق المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة تزامنا مع عيد الأضحى

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة (كلنا واحد)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد)، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، لافتة إلى أنه تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى، وموردي اللحوم والخضار والفاكهة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، فضلاً عن الزيادة الاستثنائية في أعداد المنافذ؛ لتصبح 2633 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضاً إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، فضلا عن التنسيق مع 44 من الأماكن الترفيهية "دور السينما - ملاهي الأطفال"، لتقديم نسب خصم تصل إلى 20% بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك التنسيق مع شركة (النساجون الشرقيون) لاستمرار توفير منتجاتها للمواطنين، من خلال 248 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 70%.

وبينت وزارة الداخلية أنه سيتم توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.