مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من دائن في سوهاج

لقي ميكانيكي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، أثناء محاولته القفز إلى سطح عقار مجاور هربًا من أحد الأشخاص الذي جاء لمطالبته بمبلغ مالي، كان قد اقترضه منه، وذلك في منطقة جرجا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، بسقوط شخص من أعلى عقار سكني بدائرة قسم جرجا.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين مصرع حمادة. ع (37 عامًا)، يعمل ميكانيكيًا، حيث عُثر عليه جثة هامدة أسفل عقار مكوَّن من خمسة طوابق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وبسؤال محمود. ع (66 عامًا)، خال المتوفى، ونجله حسين (21 عامًا)، ويقيمان بنفس المنطقة، أفادا أن المتوفى كان متواجدًا أعلى سطح العقار محل سكنهما، وعند حضور شخص يُدعى عارف. ا (50 عامًا)، صاحب مقهى، للمطالبة بمبلغ مالي اقترضه المجني عليه منه أثناء فترة عمله لديه، حاول المتوفى القفز إلى سطح عقار مجاور خوفًا من مواجهته، فسقط من أعلى ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأكد أهل المتوفى عدم اتهام أحد بالتسبب في وفاته، ونفوا وجود شبهة جنائية. تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.