الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة الإلكترونية تضمن أن تكون الضريبة المخصومة من الموظف ضريبة صحيحة ومحددة.

وأضافت خلال برنامج «نظرة» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن الموظف أصبح بإمكانه الآن، باستخدام رقمه القومي؛ الدخول على النظام وطباعة مفردات مرتبه ومعرفة جميع الخصومات والاستقطاعات ونسبة الضرائب المخصومة.

وأكدت أن هذه المعلومات لم تعد حكرًا على الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف، مشيرة إلى أن أي موظف يملك الآن عنده صلاحية الدخول برقمه القومي وطباعة مفردات مرتبه.

وأوضحت أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية توضحان له مفردات المرتب بوضوح وشفافية.

ونوهت بأن عبء الضرائب غير المباشرة يقع على المؤسسة، موضحة أن مصلحة الضرائب لا تخاطب الموظف أو المستهلك مباشرة على غرار ضريبة القيمة المضافة؛ ولكن تخاطب المؤسسة.

وتابعت: «لهذا السبب يتم إجراء تسوية سنوية في نهاية العام، لو حدثت فروقات، والموظف في النهاية يتعامل مع الممول».

وأكدت أن توجه الدولة يتمثل في الرفع المستمر لحد الإعفاء الضريبي، وتخفيض الضرائب على الشرائح الأدنى دخلا، وزيادة حجم الإعفاء، مشيرة إلى رفع شريحة الإعفاء مع كل حزمة اجتماعية تصدر.