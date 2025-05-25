بدر عبد العاطي: الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية، مشددا على اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي وحرصها على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور بدر عبدالعاطي خلال احتفالية نظمتها وزارة الخارجية مساء أمس بمناسبة "يوم إفريقيا"، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ووزير العمل محمد جبران، وعدد من وزراء الخارجية السابقين منهم عمرو موسى ومحمد كامل عمرو ومحمد العرابي وسامح شكري، بالإضافة إلى كل من محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وحازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والنائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي تناول خلال كلمته العلاقات المصرية - الإفريقية، واستعرض الدور الذي تلعبه مصر عبر تولي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (أودا - نيباد)، وريادة سيادته لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في القارة الإفريقية، واستضافة مصر لمقر المركز المعني بتنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.

واستعرض وزير الخارجية البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم الأمن والاستقرار في القارة.. منوها بأهمية تكثيف الجهود لدعم الصومال من خلال تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية، وتمكين بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال من أداء مهامها، مستعرضاً كذلك موقف مصر الداعم للسودان وأهمية احترام وحدة وسلامة أراضيه وتمكينه من استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والاستثماري المصرى لإفريقيا.. أشاد الوزير عبد العاطي بالسمعة المتميزة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، ولاسيما العاملة في قطاعات البناء والتشييد، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والاستثمار الزراعي، مشددا على ما تتمتع به من إمكانيات تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف دول القارة.

كما أشاد بتوسع المبادرات القارية الهادفة لتعزيز التكامل الاقتصادي.. مؤكدا أن تلك الجهود تعكس إرادة سياسية حقيقية تستهدف النهوض بالقارة، وتحقيق السلم والأمن والتنمية للشعوب الإفريقية.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتأييد كل العواصم الإفريقية للدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو".. مشيدا بما يتمتع به من مؤهلات وخبرات واسعة تجعله الأحق بهذا المنصب.

ومن جهته.. ألقى الدكتور خالد العناني كلمة أعرب خلالها عن تقديره للإجماع الإفريقي الذي حظى به ترشيحه للمنصب وفقاً للقرارات والبيانات المعتمدة من الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أنه سيحرص أن يكون صوتاً لإفريقيا، وأن يبذل قصارى جهده للنهوض بالأنشطة الثقافية والتعليمية والتراثية التي تعكس ثراء التنوع الثقافي الإفريقي.

وتحدث كل من السفير علي درويش رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمدو لبرانج سفير جمهورية الكاميرون لدى مصر عميد السفراء الأفارقة في القاهرة، حيث تناولا موضوع العام للاتحاد الإفريقي "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات".

وتم التأكيد على أهمية تحقيق العدالة التاريخية والاقتصادية والأخلاقية لشعوب القارة، وأن تحقيق العدالة للأفارقة لا يعد فقط واجباً أخلاقياً، بل حجر الأساس لنظام عالمي أكثر عدلاً وسلاماً.

كما أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية - خلال كلمته - إلى أهمية تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين الدول الإفريقية.. مشدداً على أن زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي ورفع مستوى النمو والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.