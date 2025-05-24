نبيلة مكرم تروي تفاصيل «رؤيتها للسيدة العذراء» أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها

روت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، تفاصيل رؤيتها للسيدة العذراء، أثناء زيارتها لابنها في الولايات المتحدة، وذلك خلال نظر محاكمته في تورطه بجريمة قتل هناك.

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «الرحلة»، على منصة «dmc plus»، وعُرضت الجمعة،إن القصة بدأت برحلتها من مصر إلى فرانكفورت، وكانت تبكي طوال الطريق، ثم استقلت طائرة أخرى من المدينة الألمانية إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بعد توقف ترانزيت.

وأضافت أن المضيفات طلبن منهن فتح نوافذ الطائرة عند دخول أجواء لوس أنجلوس تمهيدًا للهبوط، ووصفت تلك اللحظة بأنها كانت قاسية ومفعمة بالحزن.

وأشارت إلى أنها قررت في تلك اللحظة أداء الصلاة، مضيفة: «صليت وقلت له: يا رب، أنا لوحدي ومش عارفة هواجه اللي جاي إزاي، فمن فضلك كن جنبي، أنا ضعيفة ومحتاجة لك في اللحظة دي».

ولفتت إلى أنها تذكرت بأن ذلك اليوم كان 22 أغسطس هو عيد العذراء، وقالت: «توجهت بالكلام للعذراء وقلت لها أنتِ أم وهتحسي بيا.. من فضلك امسكِ بإيدي في الموقف ده».

وتابعت: «بعد ما خلصت صلاة رجعت تاني أبص على الشباك، لقيتها على الشباك؛ وهو نفس الظهور بتاع الزيتون.. كنا في شهر أغسطس يعني مكنش فيه بخار.. وحتى لو كان فيه بخار مش هيعمل الشكل بتاعها».

ونوهت بأنها سارعت بالإمساك بحقيبتها والتقطت الكثير من الصور، وتابعت: «فضلت على الشباك لغاية الهبوط.. أول لما الطائرة وقفت بدأت هذه الهيئة في الانكماش وعند وقوف الطائرة لم يكن هناك شيء على الشباك».

وعقبت على هذا المشهد قائلة: «نزلت كإني رايحة أحضر فرح.. شعرت أنها رسائل».

رامي، نجل وزيرة الهجرة السابقة، يقيم حاليًا في الولايات المتحدة ويخضع للمحاكمة بتهمة القتل.

ويُتهم رامي - المولود في 1996 والذي كان يعمل بإحدى الشركات هناك - بطعن زميل له وشخص آخر كان يقيم معه داخل شقته.

ووقعت الحادثة صباح 19 أبريل 2022، حيث تم العثور على أداة الجريمة في موقع الحادث، كما وُجد رامي مصابًا داخل الشقة، ونُقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.