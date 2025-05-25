نشأت الديهي: الوضع الإقليمي والدولي يشي بمتغيرات جذرية قد توازي في حدتها سايكس بيكو

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من أن «الوضع الإقليمي والدولي يشي بأن هناك متغيرات تحدث الآن وتغييرات ستحدث في الطريق».

وقال خلال حلقة برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»إن «هذه المتغيرات التي نراها بأعيننا والتغيرات والتغييرات التي نستشرفها تمثل حالة من حالات التغيير الجذري، ربما توازي في حدتها ما جرى في اتفاقية سايكس بيكو، دول تبتلع دول، ودول تتحرش بدول، ودول تُبنى ودول تُهدم، هذا ما نراه أمام أعيننا».

وأضاف أن «ما يجري أمامنا يتطلب تفعيل وإعمال العقل ويعطي إشارة إلى أن تنتبه الدول»، متابعا: «أنا لا أهتم ولن أهتم إلا ببلادي، ومصر قامت وأصبحت دولة قبل أن يعرف العالم كلمة دولة وفكرة الحكومة».

وشدد على ضرورة أن ينتبه المصريون لما يدور حولهم، قائلا: «علينا كمصريين أن ننتبه لما يجري حولنا، وما يجري في الخفاء، وما يجري خلف الستار والجدران، أقول بمنتهى الوعي والفهم والحرص والحكمة؛ لابد أن ننتبه لما يُحاك».

وأوضح أن حديثه ليس مبنيا على «واقعة محددة أو معلومة معروفة»؛ وإنما هو «مجموع ما يجري حولنا، ويحتم علينا أن نستيقظ ونكون في حالة يقظة كاملة وتامة».

واختتم داعيا كل مصري داخل الوطن وخارجه، قائلا: «يجب ان ينتبه كل مصري داخل أو خارج مصر، أن إحنا علينا بلادنا وأواجه كل التحديات بالعمل والإخلاص بجد والتجرد وأثق تمام الثقة في قيادتي السياسية وأحسن الظن بها».